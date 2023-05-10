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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KEPSUT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KEPSUT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KEPSUT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 18,044 | Katılım Oranı: %93.8
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.6111,202 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %17.572,868 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.651,902 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.45237 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4573 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2845 oy
%100
Seçmen Sayısı: 18,504 | Katılım Oranı: %88.76
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.8311,450 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %26.094,159 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.08331 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 11,210 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,651 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%61.08 9,959 oy 0
İyi Parti
%13.84 2,257 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.09 1,971 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.67 1,251 oy 0
Saadet Partisi
%2.59 423 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2 326 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.38 225 oy 0
Vatan Partisi
%0.43 70 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.28 45 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı