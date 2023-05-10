Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER BALIKESİR HAVRAN
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HAVRAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HAVRAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

HAVRAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 20,717 | Katılım Oranı: %92.04
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.4511,676 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %23.524,328 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.422,102 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.72133 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4582 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4380 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,505 | Katılım Oranı: %84.66
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.269,873 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.536,698 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.21375 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 11,842 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,229 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%56.89 10,468 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%18.18 3,345 oy 0
İyi Parti
%14.52 2,671 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.47 1,374 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.22 225 oy 0
Saadet Partisi
%1.16 213 oy 0
Vatan Partisi
%0.78 144 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.67 123 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.32 58 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı