SEYİTGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYLİKOVA
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MİHALIÇÇIK
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ODUNPAZARI
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SARICAKAYA
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SEYİTGAZİ
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SİVRİHİSAR
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TEPEBAŞI
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ALPU
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BEYLİKOVA
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
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ODUNPAZARI
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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