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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MAHMUDİYE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MAHMUDİYE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MAHMUDİYE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,764 | Katılım Oranı: %87.27
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.682,216 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %33.441,622 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %12.45604 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.46362 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6230 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3517 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,083 | Katılım Oranı: %81.34
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %46.582,264 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.62,119 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.81477 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,289 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,087 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.91 1,888 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%28.63 1,389 oy 0
İyi Parti
%13.44 652 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%9.19 446 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.26 401 oy 0
BAĞIMSIZ
%5.71 277 oy 0
Saadet Partisi
%0.95 46 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.31 15 oy 0
Vatan Partisi
%0.25 12 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı