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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BEYAĞAÇ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BEYAĞAÇ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BEYAĞAÇ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,217 | Katılım Oranı: %91.18
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.022,402 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %27.921,265 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %17.99815 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4420 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3516 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2612 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,435 | Katılım Oranı: %82.94
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.532,425 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %41.721,822 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.75120 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,510 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,934 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.79 2,119 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.46 1,108 oy 0
İyi Parti
%17.6 797 oy 0
BAĞIMSIZ
%12.65 573 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.63 391 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.73 33 oy 0
Saadet Partisi
%0.64 29 oy 0
Vatan Partisi
%0.57 26 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.49 22 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı