Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER DENİZLİ BABADAĞ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BABADAĞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BABADAĞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BABADAĞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,993 | Katılım Oranı: %93.25
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.52,427 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %30.071,339 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %14.15630 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5826 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3817 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3114 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,914 | Katılım Oranı: %85.35
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.272,053 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %48.071,963 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.6768 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,503 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,857 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.89 2,121 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%23.05 1,021 oy 0
İyi Parti
%17.72 785 oy 0
BAĞIMSIZ
%12.94 573 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.62 382 oy 0
Saadet Partisi
%1.15 51 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.61 27 oy 0
Vatan Partisi
%0.56 25 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.38 17 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı