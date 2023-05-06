MANİSA - BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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