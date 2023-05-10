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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERZİFON SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERZİFON CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMAMÖZÜ
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERZİFON
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SULUOVA
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TAŞOVA
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MERZİFON MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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MERZİFON
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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TAŞOVA
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 54,817 | Katılım Oranı: %90.9
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.8924,348 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %38.7318,904 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.964,860 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9441 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.36175 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1676 oy
%100
Seçmen Sayısı: 52,554 | Katılım Oranı: %83.42
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %51.5622,256 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.4120,462 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.03446 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 25,565 oy 0
Millet İttifakı
%0 22,268 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.95 19,600 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%32.16 15,779 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.16 5,965 oy 0
İyi Parti
%11.98 5,880 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.24 1,097 oy 0
Saadet Partisi
%1.24 609 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 77 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.12 60 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı