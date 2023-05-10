Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER AMASYA HAMAMÖZÜ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HAMAMÖZÜ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HAMAMÖZÜ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

HAMAMÖZÜ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,077 | Katılım Oranı: %94.02
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.691,817 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %25.45704 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.7213 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4713 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.411 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.298 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,367 | Katılım Oranı: %89.49
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.711,828 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %35.881,046 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.4141 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 1,881 oy 0
Millet İttifakı
%0 874 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%50.86 1,426 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.72 637 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.23 455 oy 0
İyi Parti
%7.63 214 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1 28 oy 0
Saadet Partisi
%0.82 23 oy 0
Vatan Partisi
%0.46 13 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.29 8 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı