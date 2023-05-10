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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SAMSAT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SAMSAT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,806 | Katılım Oranı: %91.84
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.253,694 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.65288 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.11178 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %2.0388 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.9283 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.052 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,491 | Katılım Oranı: %80.35
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.653,593 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.44454 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %6.9300 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,286 oy 0
Millet İttifakı
%0 429 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%66.36 2,866 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.72 420 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%8.89 384 oy 0
Hür Dava Partisi
%5.07 219 oy 0
İyi Parti
%4.08 176 oy 0
Saadet Partisi
%3.4 147 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.45 106 oy 0
Vatan Partisi
%0.02 1 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı