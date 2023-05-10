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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÖLBAŞI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
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TUT
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 34,202 | Katılım Oranı: %86.9
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.7717,249 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %30.858,904 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.451,861 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.98572 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.77221 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1852 oy
%100
Seçmen Sayısı: 32,485 | Katılım Oranı: %77.09
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.0814,000 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.129,103 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.81,422 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 17,783 oy 0
Millet İttifakı
%0 8,798 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.91 13,605 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.52 6,532 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.4 4,178 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%7.78 2,256 oy 0
İyi Parti
%6.87 1,994 oy 0
Saadet Partisi
%0.94 272 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.3 88 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 80 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı