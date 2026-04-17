SGK 100 denetmen yardımcısı alacak! Başvurular ne zaman başlıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve süreç sözlü sınavla tamamlanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular 17 Nisan'da başlayacak ve 3 Mayıs saat 23.59'a kadar devam edecek. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşıması, ilgili bölümlerden mezun olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2024 veya 2025 KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekecek.

GİRİŞ SINAVI HAZİRAN'DA

Ayrıca başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış olması ve görevini yapmasına engel bir durumunun bulunmaması şartı aranacak. Giriş sınavı ise 15-26 Haziran tarihleri arasında sözlü olarak gerçekleştirilecek.