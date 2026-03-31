Yeni Covid tehlikesi: BA.3.2 Cicada varyantı belirtileri nelerdir?

2026 yazına yaklaşılırken uzmanlar, BA.3.2 olarak adlandırılan ve “Cicada” ismiyle bilinen yeni COVID-19 varyantının başta ABD olmak üzere birçok ülkede yayılımını artırdığına dikkat çekiyor. İlk olarak Haziran 2025’te tespit edilen ve “yüksek derecede mutasyona uğramış” olarak tanımlanan varyantın, mevcut verilere göre yaz aylarında vaka artışına yol açabileceği belirtiliyor.

Dünya genelinde sağlık otoriteleri, önümüzdeki yaz ayları için kritik bir uyarı yayınladı. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yakından takip edilen yeni COVID-19 varyantı BA.3.2, nam-ı diğer "Cicada", küresel bir vaka artışı dalgasını tetikleme potansiyeli taşıyor.

Yıllarca tespit edilemeden "uyku modunda" kaldığı düşünülen bu varyant, ismini yer altında uzun süre gizlendikten sonra aniden ortaya çıkan ağustos böceklerinden (cicada) alıyor. Peki, bu yeni mutasyon neden bilim dünyasını endişelendiriyor?

"CİCADA" VARYANTI YILLARCA GİZLİ KALMIŞ OLABİLİR

"Cicada" adıyla da anılan BA.3.2 varyantının, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verilerine göre uzun süre tespit edilemeden dolaşımda kalmış olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu durum, varyantın genetik yapısındaki değişimlerin zaman içinde sessizce birikmiş olabileceğine işaret ediyor.

BİRDEN FAZLA ÜLKEDE YAYILIM GÖZLENİYOR

İlk COVID-19 vakasının Ocak 2020'de ABD'de kayda geçmesinin ardından geçen süreçte virüs birçok mutasyon geçirdi. Ancak "Cicada" varyantı, World Health Organization (WHO) tarafından "yüksek derecede mutasyona uğramış" olarak tanımlanıyor.

Mevcut verilere göre varyant; ABD, Japonya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Kenya başta olmak üzere birçok ülkede giderek daha sık rapor ediliyor. Bu tablo, varyantın küresel ölçekte yayılma potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor.

Türkiye'de konuya ilişkin açıklanmış resmi bir vaka bulunmasa da uzmanlar temkinli olunması konusunda uyarıyor.

İLK TESPİT 2025 YAZINDA YAPILDI

CDC'nin paylaştığı bilgilere göre BA.3.2 varyantı ilk olarak Haziran 2025'te, Hollanda'dan ABD'ye dönen bir yolcuda San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda tespit edildi.

Sonraki süreçte varyant; uluslararası seyahat eden kişilerde, atık su analizlerinde ve doğrulanmış COVID-19 vakalarında da görülmeye başlandı. Bu durum, varyantın yalnızca bireysel vakalarla sınırlı kalmadığını, toplum içinde de yayılım gösterebildiğini ortaya koyuyor.

UZMANLAR: GENETİK YAPISI DİKKAT ÇEKİCİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nden virolog Andrew Pekosz, varyantın en dikkat çekici yönünün genetik yapısındaki farklılıklar olduğunu belirtiyor. Pekosz'a göre bu değişimler, varyantın davranışını ve yayılım dinamiklerini diğer türlerden ayırabilecek potansiyele sahip.

BELİRTİLER BÜYÜK ÖLÇÜDE BENZER

BA.3.2 "Cicada" varyantının neden olduğu belirtiler, mevcut Omicron türevleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. CDC'ye göre en sık görülen semptomlar şu şekilde sıralanıyor:

Öksürük

Ateş veya titreme

Boğaz ağrısı

Burun tıkanıklığı

Nefes darlığı

Koku veya tat kaybı

Yorgunluk

Baş ağrısı

Sindirim sistemi sorunları

Uzmanlar, belirtilerin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini ve çoğu vakada hastalığın hafif seyrederek kendiliğinden atlatıldığını vurguluyor.

YAZ AYLARI İÇİN TEMKİNLİ OLUNMALI

Elde edilen veriler henüz sınırlı olsa da, uzmanlar özellikle 2026 yazına girerken temkinli olunması gerektiği görüşünde birleşiyor. Varyantın yayılım hızına ve toplum üzerindeki etkilerine dair daha net sonuçların, önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmalarla ortaya konması bekleniyor.