Toronto Metropolitan Üniversitesi’nde yürütülen ve 144 kişinin katıldığı klinik araştırma, işitsel ritim uyarımı (ABS) içeren özel müziklerin kaygıyı kısa sürede azaltabildiğini ortaya koydu. Özellikle 24 dakikalık dinleme süresinin hem zihinsel hem de fiziksel belirtiler üzerinde en etkili sonuçları verdiği belirlenirken, bulgular müziğin ölçülebilir ve hızlı etkili bir destek yöntemi olabileceğine işaret ediyor.

Yeni bir klinik araştırma, doğru şekilde tasarlanmış müziklerin kaygı üzerinde kısa sürede etkili olabileceğini ortaya koydu. Özellikle işitsel ritim uyarımı (ABS) içeren müziklerin, hem zihinsel hem de fiziksel belirtileri hafifletmede dikkat çekici sonuçlar verdiği belirlendi.

KISA SÜREDE ETKİ GÖSTEREN "DOZ" BULUNDU

Toronto Metropolitan Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada, farklı sürelerde müzik dinlemenin etkileri karşılaştırıldı. Bulgulara göre 24 dakikalık dinleme süresi, diğer seçeneklere kıyasla en güçlü etkiyi gösterdi. Bu sürenin, kaygıyı azaltmak için yeterli olduğu ve uzun seanslara ihtiyaç duyulmayabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, bu sonucun "terapötik müzik dozu" kavramını gündeme getirdiğini belirtiyor.

Araştırmada kullanılan ABS temelli müzikler, katılımcılara kulaklık aracılığıyla dinletildi. (Kaynak: A Haber Foto Arşiv)

BEYİN DALGALARINI HEDEFLEYEN BİR YÖNTEM

Çalışmada kullanılan işitsel ritim uyarımı (ABS), beynin dışarıdan verilen ritmik seslere uyum sağlama eğilimine dayanıyor. Kulaklık aracılığıyla verilen bu sesler, beynin elektriksel aktivitesini belirli frekanslara yönlendirerek zihinsel durumu etkileyebiliyor.

Bu yöntemde en sık kullanılan tekniklerden biri olan binaural beat'lerde, her kulağa farklı frekansta ses veriliyor. Beyin bu iki sesi tek bir ritim olarak algılıyor ve zamanla bu ritme uyum sağlıyor. Bu süreç, kişinin daha sakin veya daha odaklı bir zihinsel duruma geçmesine yardımcı olabiliyor.

HANGİ FREKANS NE İŞE YARIYOR?

ABS temelli müziklerde kullanılan frekanslar, farklı beyin dalgalarıyla ilişkilendiriliyor.

Düşük frekanslar daha çok uyku ve derin rahatlama ile bağlantılıyken, orta seviyedeki frekanslar sakinlik ve odaklanmayı destekliyor. Daha yüksek frekanslar ise zihinsel performansla ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle birçok meditasyon ve rahatlama uygulaması, özellikle rahatlatıcı etkisi bilinen frekans aralıklarına odaklanıyor.

24 dakikalık dinleme süresinin kaygı üzerindeki etkisi diğer süreleri geride bıraktı. (KAYNAK: A Haber Foto Arşiv)

144 KİŞİ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Araştırmaya, orta düzey kaygı yaşayan ve tedavi gören 144 yetişkin katıldı. Katılımcılar dört gruba ayrılarak farklı dinleme sürelerine tabi tutuldu. Bir grup yalnızca pembe gürültü dinlerken, diğer gruplar ABS içeren müzikleri 12, 24 ve 36 dakika boyunca dinledi.

Elde edilen veriler, ABS içeren müziklerin tüm sürelerde etkili olduğunu, ancak en belirgin iyileşmenin 24 dakikalık dinleme sonrasında görüldüğünü ortaya koydu.

RUH HALİNDE DE İYİLEŞME GÖZLENDİ

Katılımcılar yalnızca kaygı düzeylerinde değil, genel ruh hallerinde de olumlu değişimler bildirdi. Özellikle olumsuz duygularda azalma ve daha dengeli bir psikolojik durum dikkat çekti.

Araştırmacılara göre bu bulgular, müziğin yalnızca bir rahatlama aracı değil, aynı zamanda destekleyici bir terapi yöntemi olarak da değerlendirilebileceğini gösteriyor.