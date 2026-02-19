Ramazan ayında nasıl beslenilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 11:56 Son Güncelleme: 19 Şubat 2026 11:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında bağışıklığın korunması, sindirim sisteminin desteklenmesi ve gün boyu enerjinin sürdürülebilmesi için dengeli ve planlı beslenmenin önemine dikkat çekti. Oruç açarken zeytin veya hurma gibi hafif besinlerin tercih edilmesi, iftarda aşırı yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılması gerektiği belirtildi. Tam buğday ekmeği, sebze yemekleri ve salataların sofrada yer alması; yemeklerin ise haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı yöntemlerle hazırlanması önerildi.