Ramazan ayında nasıl beslenilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı
Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında bağışıklığın korunması, sindirim sisteminin desteklenmesi ve gün boyu enerjinin sürdürülebilmesi için dengeli ve planlı beslenmenin önemine dikkat çekti. Oruç açarken zeytin veya hurma gibi hafif besinlerin tercih edilmesi, iftarda aşırı yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılması gerektiği belirtildi. Tam buğday ekmeği, sebze yemekleri ve salataların sofrada yer alması; yemeklerin ise haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı yöntemlerle hazırlanması önerildi.
GENEL BESLENME VE İFTAR ÖNERİLERİ
- Ramazan ayında bağışıklık sisteminin korunması, sindirim sağlığının desteklenmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması için yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, beslenme alışkanlıkları sağlıklı bir şekilde planlanmalıdır.
- Oruç zeytin ve hurma gibi besinlerle açılmalıdır.
- İftarda fazla yağlı yiyecekler tüketilmemelidir.
- Mümkün olduğunca tam buğday ekmeği tercih edilmeli; sebze yemekleri ve salatalara sofrada yer verilmelidir.
- Yemekler kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı olarak pişirilmelidir.
- İftar ve sahurda tek seferde büyük porsiyonlar yemek yerine, aralıklarla küçük porsiyonlar tercih edilmelidir.
- Öğünler arasında meyve, kuru meyve, süt ya da yoğurt tüketilebilir.
SAHUR ÖĞÜNÜ İÇİN UYARILAR
- Sahur öğünü kesinlikle atlanmamalıdır. Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesi, 17 saatlik açlığı ortalama 20 saate çıkarmakta; bu da kan şekerinin erken düşmesine ve günün verimsiz geçmesine neden olmaktadır.
- Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan bir kahvaltı veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif bir öğün tercih edilebilir.
- Sahurda aşırı yağlı, tuzlu yiyeceklerden ve hamur işlerinden uzak durulmalıdır.
- Açlık hissini geciktirmek ve kabızlığı önlemek amacıyla kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli besinler tüketilmelidir.
SU TÜKETİMİ VE EK ÖNERİLER
- Ramazan ayında su tüketiminin yeterli olmasına dikkat edilmelidir. İftar veya sahurda çay, kahve, soda, ayran ve süt gibi sıvılar tüketilse bile, asıl sıvı ihtiyacının karşılanması için su içilmesi şarttır.
- Bir kişinin günlük ortalama sıvı ihtiyacı 2,5-3 litre civarındadır. Tüketilmesi gereken miktar, "35 mililitre x vücut ağırlığı" formülü ile hesaplanabilir.
- Su sadece iftar ve sahurda değil, iftardan sahura kadar olan sürede düzenli aralıklarla içilmelidir.
- Bağışıklık sistemini olumlu etkileyen kefir ve ayran gibi probiyotik besinler, özellikle öğün aralarında tercih edilmelidir.
- Rafine ürünlerden, şekerli gıdalardan ve hamur işlerinden uzak durulmalıdır.
- İftardan sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapılmalıdır