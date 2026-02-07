Araştırma: Aşırı işlenmiş gıdalar sigara benzeri sağlık riski taşıyor

Bilim insanları, yaptıkları araştırmada, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) meyve ve sebzelerden çok sigarayla daha fazla ortak noktası olduğuna ve daha sıkı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğine işaret etti.

Milbank Quarterly dergisinde yayımlanan araştırmada, ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkisi incelendi.

Yapay renklendirici ve tatlandırıcılar kullanılarak endüstriyel olarak üretilen ultra işlenmiş gıdaların, tüketimi ve bağımlılığı teşvik etmek üzere tasarlandığı kaydedilen araştırmada, "Birçok ultra işlenmiş gıda, asgari şekilde işlenmiş meyve ve sebzelerden ziyade, sigarayla daha fazla ortak özelliğe sahip." ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle ultra işlenmiş gıdaların, oluşturdukları halk sağlığı risklerine uygun düzenlemelere tabi tutulması gerektiği vurgulanan araştırmada, söz konusu ürünlerin "az yağlı" veya "şekersiz" olarak pazarlanmasının düzenlemeleri geciktirebileceği ifade edildi.