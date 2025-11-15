Yediğiniz her lokma diyabete sürüklüyor! O yiyeceğe dikkat...

Hazır gıdaların yaygınlaşmasıyla birlikte, paketli ve işlenmiş ürünlerdeki katkı maddeleri günlük yaşantının kaçınılmaz gerçeği haline geldi.

Dr. Yener Gün, söz konusu katkı maddelerinin çocukluk çağından itibaren tüketildiğinde riskin arttığını ve insülin direncini tetikleyen bu durumun tip 2 diyabete davetiye çıkardığını aktardı.

Paketli gıdalardaki katkı maddelerinin bağırsak sağlığını bozarak iltihabi süreçleri tetiklediğini anlatan Gün, "Paketli ürünlerdeki katkı maddeleri bağırsaktaki bariyeri bozarak mikrobiyota dengesini altüst ediyor. Bu durum bağırsakta kronik iltihaba yol açıyor ve vücuttaki insülin direncini artırarak diyabet gelişimine zemin hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Gün, söz konusu kimyasal maddelerin kısa süreli maruziyette bile sağlık problemlerine yol açabileceğine işaret ederek, özellikle çocuk yaşta katkı maddeli gıdaların tüketilmesinin, ilerleyen dönemlerde daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Katkı maddelerinden korunmanın en etkili yolunun doğal gıdalara yönelmek olduğunu belirten Gün, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermeyen doğal ürünleri tercih etmenin sağlık açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Gün, özellikle çocukların beslenme alışkanlıklarının katkı maddesi içermeyen doğal ürünler üzerinden şekillendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Katkı maddelerinin uzun vadeli zararları tam olarak belirlenememiş olsa da mevcut veriler bu maddelerin sağlığı ciddi biçimde tehdit ettiğini göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.