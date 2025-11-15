Kahve tutkunlarına uyarı! İşte kafeinin gizli tehlikesi...

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Derya Arğun, kahvenin içindeki kafeinin beyinde bazı noktalarda etki gösterdiğine değinerek "Kafein, beyinde salgılanan adenozin adlı maddeyi engelleyerek damarların geçici olarak daralmasına neden olur. Bu da kan basıncını kısa süreli olarak 5–10 mm Hg kadar yükseltebilir. Bu etki genellikle kahveye alışkın olmayan kişilerde daha belirgindir. Kafeinli içecekten yaklaşık 30 dakika sonra tansiyon yükselir, 2–3 saat içinde normale döner. Düzenli tüketen kişilerde bu etki bir miktar azalabilir ama tamamen ortadan kalkmaz" diye konuştu.

'KAHVEYLE TANSİYON İLAÇLARINI BİRLİKTE TÜKETMEYİN'

Kafeinli ürünler tüketirken özellikle tansiyon hastalarının dikkatli olması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Derya Arğun, "Kafein bazı tansiyon ilaçlarının etkisini azaltabilir ya da yan etkilerini artırabilir. Örneğin, kafein kalp hızını artırarak beta blokerlerin etkisini zayıflatabilir. Bunun yanında damar gevşemesini engelleyip kalsiyum kanal bloker ilaçlarının tansiyonu düşürme gücünü azaltabilir. Kafein idrar sökücü olduğu için fazla sıvı ve elektrolit kaybına neden olabilir. Ayrıca ACE inhibitörleri ve ARB'lerin kahveyle tüketilmesi tansiyonun gün içinde dalgalanmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

'AKUT BASINÇ YÜKSELMESİNE NEDEN OLABİLİR'

Düzenli kafein tüketiminin kronik hipertansiyon gelişimine katkısının tartışmalı bir konu olduğunu kaydeden Doç. Dr. Arğun, "Meta-analizler, günde 2-3 fincan kahve tüketiminin genel popülasyonda belirgin hipertansiyon riskini artırmadığını, ancak mevcut hipertansiyon hastalarında akut basınç yükselmelerine yol açabileceğini göstermiştir. Ayrıca kafein, katekolamin salınımını artırarak kalp atım hızını ve miyokardiyal oksijen tüketimini yükseltebilir; bu da özellikle koroner arter hastalığı olan bireylerde risk teşkil eder" dedi.

'GÜNDE 2 FİNCAN KAHVE TÜKETİN'

Kafeinin fazlası kalp çarpıntısıyla ritim bozukluklarına yol açabilir diyen Doç. Dr. Arğun, "Fazla kafein alımı, ellerde titreme, huzursuzluk, uykusuzluk, mide asidinde artış, reflü, vücutta sıvı kaybı, tansiyon kontrolünde düzensizlik yapabilir. Bu nedenle de ilaç alımı ile kafein tüketimi arasında en az 1–2 saatlik süre bırakılması önerilir. Günlük kafein alımı 200 mg (yaklaşık 2 fincan kahve) ile sınırlandırılmalıdır. Kafeinsiz kahve veya bitki çayları tercih edilebilir. Enerji içecekleri ve pre-workout ürünlerinde gizli kafein kaynakları bulunabileceği için hastalara etiket okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Tansiyon takibi yapan hastalarda kafein alımından sonraki değerlerin kaydedilmesi, bireysel duyarlılığın saptanmasına yardımcı olur" diye konuştu.

'TANSİYON TANISI OLANLAR SINIRLI TÜKETMELİ'

Kafeinin, kısa süreli kan basıncı yükselmelerine ve bazı antihipertansif ilaçlarla etkileşimlere neden olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Arğun, "Her ne kadar düşük ve düzenli tüketim genel popülasyonda tolere edilebilir olsa da, hipertansiyon tanısı almış veya ilaç kullanan bireylerin kafein tüketimini sınırlandırmaları klinik olarak önemlidir. Doktor hasta iletişiminde bu konuya yer verilmesi, tedavi başarısını artıracak ve komplikasyon riskini azaltacaktır" ifadelerini kullandı.