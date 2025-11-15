Grip sandığınız hastalık zatürre olabilir!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, soğuk havalarda grip ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı vatandaşlara önemli bilgiler verdi. Dr. Çetin, "Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde grip ve solunum yolu enfeksiyonları yeniden artış gösteriyor. Basit bir grip ya da soğuk algınlığı gibi görünen belirtiler, zamanında tedavi edilmezse zatürre (pnömoni) gibi ciddi bir akciğer enfeksiyonuna dönüşebiliyor" dedi.



"GRİP VE COVID-19, ZATÜRRE İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR"

Uzm. Dr. Demet Çetin, sonbahar ve kış aylarında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Grip, nezle ya da COVID-19 sonrası bağışıklık sistemi zayıflar. Bu durumda bakteriler akciğerlere daha kolay yerleşir ve zatürreye neden olabilir. Özellikle yüksek ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve balgamlı öksürük gibi belirtiler ciddiye alınmalıdır. Zatürre, akciğer dokusunun mikroorganizmalarla iltihaplanması sonucu ortaya çıkan, ciddi seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır. Viral veya bakteriyel kökenli olabilir. Erken tanı konulmaz ve uygun tedavi başlanmazsa hastalık hızla ilerleyip solunum yetmezliğine neden olabilir" ifadelerini kullandı.



Uzm. Dr. Demet Çetin, zatürre riskine karşı 4 önemli belirtiye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Yüksek ve düşmeyen ateş, şiddetli ve balgamlı öksürük, nefes darlığı veya göğüs ağrısı, aşırı halsizlik ve iştahsızlık, bu belirtilerden biri bile mevcutsa, hastaların vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdır. Zatürre basit bir soğuk algınlığı değildir. Evde yapılan bitkisel karışımlar, geçici olarak rahatlama sağlasa da hastalığın ilerlemesini durdurmaz. Gecikmiş vakalarda hastaneye yatış, hatta yoğun bakım desteği gerekebilir. Ayrıca düzenli el yıkama, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve kapalı ortamlarda maske kullanımı da hastalıktan korunmada önemli rol oynuyor. Zatürre erken tanı ve doğru tedaviyle tamamen iyileşebilir. Ancak geç kalındığında ölümcül sonuçlar doğurabilir. Özellikle risk grubundaki bireyler solunum yolu enfeksiyonlarını kesinlikle hafife almamalı" şeklinde konuştu.

Zatürreden korunmanın en etkili yollarından birinin aşı olduğunu belirten Uzm. Dr. Demet Çetin, grip aşısı ve zatürre aşısının risk grubundaki bireylerde hayat kurtardığını söyledi.