Çocuk gelişiminde kırmızı bayraklara dikkat

Bebek gelişiminde bir eksiklik olup olmadığını anlamak için ilk 18 aylık süreçte bebeğin hareketlerinin doğru gözlemlenmesi gerektiğini dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlter Paydur, bebeğin davranışlarında ve hareketlerinde gelişim yavaşlığının sinyallerini veren belirtileri ile ilgili uyarılarda bulundu.

Paydur, "Ebeveyninler tarafından en çok merak eden konu, çocuğumun gelişimi normali mi, çocuğumun gelişiminde gerilik var mı sorusu. Her bebeğin gelişim hızı farklıdır. Ama bazı durumlar var ki bu bunları erken fark etmek çok önemli. Bizler bu durumu kırmızı bayrak ismini veriyoruz. Kırmızı bayrakları erken tespit etmezsek, bazı destek tedavileri kaçırabiliriz.

Kırmızı bayrakları erken teşhis edebilirsek çocuğun gelişimine büyük katkı sağlayabiliriz. O yüzden bu kırmızı bayrakları bilmek çok önemli. Bebeğimizde ilk 3 ay dikkat etmeniz gereken şunlar, bebeğimiz 3 aylık olduğu halde boynunu dik tutamıyorsa, elleri sürekli sıkı sıkı yumruk şeklindeyse, ellerini ve kollarını eşit kullanmıyorsa, yüze bakmıyor göz teması kurmuyorsa ve çok tiz, ince bir sesle ağlıyorsa bunlar bizim için çok önemli uyarı işaretleridir.

Bu tür durumlarda bebeğin gelişimini yakından takip etmek gerekir. 6'ıncı aya kadar kollarından kaldırdığınızda başı geride kalıyorsa, Bebeğiniz size çok gevşek ya da set geliyorsa, kucağı alınca kendini geri atıyorsa ve bacaklarını çaprazlıyorsa bunlarda değerlendirilmesi gereken olaylardır. 9'uncu ayda hala desteksiz oturamıyorsa, objeyi uzanırken hep aynı elini kullanıyorsa ya da tek taraflı sürünüyorsa bunlarda kırmızı bayraklardan bazılarıdır. Özellikle asimetrik hareketler bu dönemde çok önemlidir.

18'inci aya kadar hala yürüyemiyorsa, ayağının üzerine basmakta zorlanıyorsa ya da hareketlerinde asimetri varsa mutlaka bir uzmanın değerlendirmesi gerekmektedir. Bu saydığım durumlar her hangi birisini bebeğinizde tespit ederseniz, bekleyelim geçer demek yerine, mutlaka bir çocuk doktoru tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir. Unutmayın ki ne kadar erken tedaviye başlanırsa çocuğunuzun gelişimine çok büyük katkı, çok büyük avantaj sağlanabilir" ifadelerini kullandı.