Uzmanından uyarı: ’Ben’ler sadece cerrahi yolla alınmalı

Lazer, koter, kriyoterapi (soğuk gaz tedavisi) ve asitli solüsyonlarla ben alma işlemleri sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Dermatolog Doç. Dr. Hatice Gamze Demirdağ, "Cildimizdeki 'ben' sanılan oluşum, aslında bir deri kanseri olabilir ve bunların cerrahi dışı yöntemle çıkarılması istenmeyen kötü sonuçlar doğurabilir. Gerçek benler cerrahi olarak çıkarılıp patolojiye gönderilmelidir." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleştirilen 33. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde "Dermatoskop ile Nevüs Tipi Tanıma" başlıklı bir bildiri sunan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gamze Demirdağ, "ben"lerin cerrahi dışı yollarla çıkarılmasının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini söyledi.

Benler gerçek ben mi değil mi incelenmeli

"Gerçek benlerin tedavisi sadece cerrahi yolla olmalıdır." diyen Doç. Dr. Demirdağ, benlerin varlığında öncelikle dermatoloğa başvurularak benlerin gerçek ben olup olmadığının, gerçek benler ise yapısının incelenmesi gerektiğini kaydetti. Demirdağ, halk arasında "et beni" olarak bilinen kabarık yapılar ile bazı tehlikeli benlerin birbirine karıştırıldığını, bu ayrımın yalnızca dermatolog muayenesi ile yapılabileceğini belirterek şöyle konuştu: "Et beni sanılan bazı benler gerçek benlerdir ve bunlara bazen hastalar, bazen eczacılar ve bazen de branş dışı hekimler bu benleri yakarak veya asitli ilaçlar vererek müdahale etmektedir. 'Ben' sanılan oluşum, aslında bir deri kanseri olabilir ve bunların cerrahi dışı yöntemle ortadan kaldırılmaları, kanserin geç tanı almasına ve hatta tanı alamayıp yayılmasına ve istenmeyen kötü sonuçlara sebep olabilir. Gerçek benlerin ister düz ister kabarık olsun, yalnızca cerrahi yöntemle çıkarılması ve patolojiye gönderilmesi gerekir. Koter ile yakma tedavisi, kriyoterapi denilen soğuk gaz tedavisi, lazer ışınları ile benlerin alımı veya bazı asitli yakan solüsyonların kullanımından kesinlikle kaçınılması gerekir. Her ben masum değildir. Müdahale edilmeden önce her ben öncelikle dermatoskop ile incelenmeli, kanser riski olup olmadığı belirlenmelidir. Sonrasında uygun müdahale yöntemi dermatolog tarafından önerilmeli ve verilmelidir."