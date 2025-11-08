Kış ayları öncesi saç dökülmesine karşı uyarı

Kış aylarında soğuktan korunmak amacıyla kullanılan bere ve şapkalar, uzun süre takıldığında saç köklerinin hava almasını engelleyerek saç dökülmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle mevsim geçişlerinde saç bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Saçların kuruyup nemsiz kaldığı bu dönemde dökülmelerin arttığını belirten uzmanlar, "Saç dökülmesi genetik, hormonal veya vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişebiliyor. Ancak mevsim geçişlerinde bu oran yüzde 80'e kadar çıkabiliyor. Bere takılması, saçın kuruması, yıpranması ve bakım eksikliği bu süreci hızlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Saçın sağlıklı yapısını korumak için pH değerinin 4,5-5,5 aralığında olması gerektiğini belirten uzmanlar, "pH değeri yükseldikçe saç yıpranır ve kopmalar artar. Bu yüzden keratin, nem ve protein bakımları düzenli yapılmalı." uyarısında bulundu.

Uzmanlar ayrıca, vatandaşların sülfat, silikon ve paraben içeren şampuanlar yerine doğal içerikli, sülfatsız ürünler kullanmalarını önererek, "Saç bakımı sadece yıkamak ya da kestirmek değildir. Nasıl vücudumuzun besine ihtiyacı varsa, saçımızın da neme ve proteine ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.