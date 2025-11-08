Diyestisyen uyardı: "En sürdürülebilir Akdeniz diyetidir"

Dünya genelinde artan sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte, vegan beslenme biçimi tıp dünyasında da dikkat çekiyor. Yapılan yeni bir araştırma, bitkisel temelli beslenmenin bazı kanser türlerinin görülme riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle kırmızı et ve işlenmiş gıdaların yerine sebze, meyve, tahıl ve bakliyat ağırlıklı beslenmenin, hücre yenilenmesini destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekti.

"Vejetaryen olup sadece karbonhidrat ile beslenenler var"

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Gündüz, vegan ve vejetaryenlerin kendi aralarında sınıflandırıldığını belirterek, "Vegan ve vejetaryen bireyler kendi arasında sınıflandırılır. Hiçbir şekilde et, balık, tavuk ve süt ile süt ürünleri tüketmeyenlere biz vegan bireyler diyoruz. Vejetaryen bireylerin de kendi aralarında sınıflandırmaları var. Lakto-vejetaryen (sadece süt, yoğurt, peynir gibi süt ve süt ürünleri tüketenler ), ovo-vejetaryen (sadece yumurta tüketenler), lakto-ovo vejetaryenler (süt ve süt ürünleri ve yumurta tüketenler), pesketaryenler (balık ve deniz ürünleri tüketenler) gibi. Eğer kişiler, bu beslenme doğrultusunda salam, sosis, sucuk, pastırma gibi zararlı besinlerden kaçınıp, karbohidratı da ölçülü tüketirlerse kilo kontrolünü daha rahat uygulayabildiğini ve kansere karşıda kendini daha çok koruduğunu söyleyebiliriz. Ancak vejetaryen diyette tamamen karbonhidrat ağırlıklı beslenen bir kesim de var. Ne yazık ki o bireyler için aynı avantajlar söz konusu olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Mikro besin ögeleri yönünden eksik kalmamanız gerekiyor"

Vegan veya vejetaryen diyetlerinin uzmanlara danışarak yapılması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Gündüz, "Vegan diyeti yapmaya karar verdiniz, bu yola çıktınız diyelim ancak önemli bir sorun var. Demir, bakır, iyot, selenyum ve çinko gibi mikro besin ögeleri yönünden eksik kalmamanız gerekiyor. Bunun içinde bir sağlık profesyoneline danışmanız ve bu yolculuğa diyetisyeniniz ile beraber ilerlemenizi öneriyoruz" diye konuştu.

Vegan veya vejetaryen diyetlerin sağlık yönünden olumlu etkileri olduğunu ancak mikro besin ögeleri yönünden eksik kalınmaması gerektiğine dikkat çeken Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, daha sonra şunları söyledi:

"Vejetaryen diyetin sağlık üzerine etkilerini inceleyen birçok güncel yayın mevcuttur. Bu yayınların bazılarında vejetaryen diyetle beraber hayvansal yağ alımını azaltıp, bitkisel ağırlıklı beslenmeye ve bununla beraber sağlıklı seçimler yapmak ve egzersizi hayatımıza eklemekle bütünsel bir sağlık oluşturmuş oluyoruz. Bu tarz beslenen kişilerin kilo kontrolünü daha rahat uygulayabildiği ve kansere karşıda kendini daha iyi koruduğunu söyleyebiliriz. Ancak vejetaryen diyette tamamen karbonhidrat ağırlıklı beslenen de bir kesim var. Ne yazık ki o bireyler için aynı avantajların söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Vegan diyeti yapmaya karar verdiniz, bu yola çıktınız diyelim ancak önemli bir sorun var. Mikro besin ögeleri yönünden eksik kalmamanız gerekiyor."

"Sağlık açısından 'Akdeniz Diyeti' daha sürdürülebilir"

En sağlıklı beslenmenin 'Akdeniz Diyeti' olduğuna dikkat çeken Gündüz, "Vegan beslenme modeli ile 'Akdeniz Diyeti' modeli karşılaştırılmış. 2 diyet arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüş. Bu da demek oluyor ki aslında her zaman söylediğimiz Akdeniz diyetini benimsemeliyiz. Sağlık açısından çok daha sürdürülebilir bir diyettir. Vegan beslenme modelinde et ve et ürünleri hayatınızdan çıkıyor. Et ve ürünleriyle beraber salam, sucuk ve pastırmaya da veda ediyorsunuz. Bu tarz besinlerin kolon kanserine zemin hazırladığını biliyoruz. Bu besinleri tüketmediğimiz zaman kendimizi kolon kanseri riskini düşürmüş oluyoruz. Ancak Akdeniz diyetinde de bu besinlere yer verilmiyor" dedi.