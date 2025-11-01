Her 10 anneden 1’i doğum sonrası depresyon yaşıyor!

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yeşim Ruhat Kutlu, doğum sonrası depresyon (postpartum depresyon) hakkında açıklamalarda bulundu.

'DOĞUM SONRASI RUHSAL DALGALANMALARA DİKKAT'

Doğum sonrası dönemde kadının hem bedensel hem de duygusal anlamda büyük bir değişim yaşadığını söyleyen Uzm. Dr. Kutlu, "Gebelikte değişen hormon seviyeleri, doğumdan sonra hızlı bir şekilde normale dönmeye çalışır. Bu da kadının ruh halini doğrudan etkileyebilir" diye konuştu.

'GENELLİKLE GEÇİCİDİR'

Doğum yapan kadınların yaklaşık yarısında görülen 'annelik hüznü' veya 'baby blues'un geçici bir dönem olduğunu belirten Uzm. Dr. Kutlu, "Bu dönemde annede huzursuzluk, ağlama isteği, çaresizlik hissi ve duygusal dalgalanmalar görülebilir. Ancak genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden geçer. Bu süreçte annenin yanında sakin ve destekleyici bir çevre olması çok önemlidir" dedi.

'BELİRTİLER UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT EDİLMELİ'

Yapılan araştırmalara göre doğum sonrası depresyonun, annelerin yüzde 10-20'sinde görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Kutlu, "Eğer bu duygular iki haftadan uzun sürüyorsa ve annenin kendini giderek daha kötü hissettiği bir tablo varsa, doğum sonrası depresyon düşünülmelidir. Toplumda 'anne olmanın mutluluk getirmesi gerektiği' yönündeki baskılar nedeniyle anneler çoğu zaman yaşadıkları bu zorlukları dile getiremiyor. Suçluluk ve yetersizlik duyguları artıyor" ifadelerini kullandı.

'UYKUSUZLUK VE ÇARESİZLİK GÖRÜLEBİLİR'

Doğum sonrası depresyonda klasik depresyon belirtilerinden farklı olarak yorgunluk, uykusuzluk, kaygı, suçluluk hissi ve bebeğe yeterince iyi bakamama korkusunun ön planda olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Kutlu, "Bazı annelerde hayatın anlamsızlaştığı, intihar düşüncelerinin başladığı durumlar bile görülebilir. Bu nedenle erken dönemde fark edilmesi hayati önem taşır" dedi.

'HORMONAL DEĞİŞİMLER VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER ETKİLİ'

Doğum sonrası depresyonun yalnızca psikolojik değil, biyolojik nedenlerle de ilişkili olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Kutlu, "Doğumla birlikte östrojen, progesteron ve oksitosin gibi hormonlardaki ani değişimler ruh halini etkiler. Ayrıca annenin uykusuz kalması, yeterli beslenememesi ve sosyal destek eksikliği riski artırır. Gebelik süresince yaşanan stres, ağır iş yükü, şiddet, yalnızlık ve çevresel baskılar da depresyonu tetikleyebilir" diye konuştu.

'EŞ VE AİLE DESTEĞİ ÖNEMLİ'

Yeni doğum yapan bir kadının kendi ruh halini fark etmesinin kolay olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Kutlu son olarak şunları söyledi:

"Bu süreçte annenin yakın çevresi, özellikle eşi ve ailesi dikkatli olmalı. Annenin kendine veya bebeğine zarar verme riski varsa vakit kaybetmeden bir psikiyatri uzmanına başvurulmalıdır. Tedavide ilacın yanı sıra psikoterapi ve aile desteği de önemlidir. Annenin yanında olmak, yargılamadan dinlemek, yardım istemesini kolaylaştırmak iyileşmenin en güçlü adımlarıdır."