Bakan Memişoğlu açıkladı: Organ bağışında yeni dönem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşların artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti oluşturabileceğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. 'Yaşamak Güzel, Yaşatmak Daha Güzel'" ifadelerini kullandı.