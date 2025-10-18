Demir eksikliğine düşman 8 gıda

İşte demir bakımından en güçlü besinler..

Kırmızı Et ve İç Organ Etleri

Dana ve kuzu eti, yüksek demir oranıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda B12 vitamini yönünden de zengin olan bu etler, kansızlık riskini azaltmada etkili.

Hindi Eti

Koyu renkli hindi eti, düşük yağ oranı ve yüksek demir içeriğiyle hem lezzetli hem de sağlıklı bir protein kaynağı.

Baklagiller

Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi baklagiller, bitkisel demir kaynakları arasında yer alıyor. C vitamini açısından zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde demir emilimi artıyor.

Ispanak ve Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak başta olmak üzere pazı, roka ve karalahana gibi yeşil sebzeler, demir yönünden zengin ve vücuda destekleyici etkiler sunuyor.

Kinoa

Glutensiz yapısıyla öne çıkan kinoa, demir ve tüm temel amino asitleri içeren güçlü bir besin alternatifi.

Kabak Çekirdeği

Hem demir, çinko hem de magnezyum açısından zengin olan kabak çekirdeği, sağlıklı bir ara öğün olarak günlük demir ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.

Pekmez

Özellikle keçiboynuzu ve karadut pekmezi, yoğun demir içeriğiyle kansızlıkla mücadelede etkili. Ancak yüksek şeker oranı nedeniyle ölçülü tüketilmeli.

Bitter Çikolata

Yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata, demir içeriğiyle tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılamak isteyenler için ideal bir seçenek.