Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Türkiye’de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Organ bağışı işlemlerinin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital olarak yapılmasına yönelik düzenleme konusunda, "Bir organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarmak demektir. Bugün Türkiye'de organ yetmezliğinden dolayı bekleyen yaklaşık 32 bin 500 insanımız var. Organ bağışının çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, Türkiye'nin, organ nakli cerrahisinde çok ileri düzeyde olduğunu ve bu alandaki tecrübesini de birçok ülkeye aktarabildiğini belirterek, "Bugün senede 5 binin üzerinde organ nakil ameliyatları yapıyoruz. Bu ameliyatların çok büyük bir oranı canlıdan." bilgisini verdi.

Organ bağışının kolaylaştırılmasının teknik anlamda daha uygun hale gelmesi için düzenlemeye gidildiğini anlatan Memişoğlu, "Şu anda toplumu e-Devlet ve e-Nabız üzerinden tamamen vasiyet gibi organını bağışlayabilir hale getirdik. Bugün bu sistemlere girdiğiniz zaman organlarınızı bağışlayabiliyorsunuz. Birinci derece yakınlara da sizden sonra bir ihtiyaç olursa organ bekleme listesinde en öne gelmiş oluyor. Bağış yapanlar için de böyle bir avantaj sağlanmış oldu." diye konuştu.

Aile hekimliklerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) dahil olması ve üniversite hastanelerinden randevu almaları konusundaki düzenlemeye değinen Memişoğlu, sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının memnun olması için çalıştıklarını söyledi.