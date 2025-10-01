Sonbaharın kuruttuğu ciltler için pratik nemlendirme tüyoları

Havaların soğuyup nem oranının düşmesiyle birlikte ciltte gerginlik, pullanma ve kaşıntı şikayetlerinin arttığına dikkat çeken Cildiye Uzmanı Dr. Osman Aydın, "Sonbahar aylarında cilt bariyerinin korunması, kışa daha sağlıklı bir ciltle girmek için en önemli adım. Özellikle hassas ciltlerde mevsim geçişi sorunları, uygun bakım yapılmadığında uzun süreli tahrişlere yol açabiliyor" dedi.

Hassas ciltler için pratik nemlendirme önerilerini paylaşan Dr. Osman Aydın, "Cildi kurutmayan, pH dengeli temizleyiciler kullanın. Hyalüronik asit içeren serumlarla cildin su tutma kapasitesini artırabilirsiniz. Yağ ve su bazlı nemlendiricileri katmanlama yöntemiyle uygulamak, cildin nemini gün boyu kilitler. Haftada bir kez nem maskesi yapmak da cilt bariyerini güçlendirecektir" diye konuştu.

Profesyonel destek alın

Rutin bakımın yanı sıra cilt tipine uygun profesyonel destek almak gerektiğini vurgulayan Dr. Osman Aydın, şu tavsiyelerde bulundu:

"Günde en az 2 litre su tüketimi ve nemlendirici krem seçerken içerik listesindeki seramid, gliserin, yağ asidi türevlerine dikkat etmek son derece önemli. Rutin bakımın yanı sıra cilt tipine uygun profesyonel destek almak gerekebilir. Mevsim başlarında dermatoloğa danışmak, kuruluk kaynaklı alerji ve döküntü riskini azaltır"