Şeker hastalığına dikkat! En çok görme kaybına yol açıyor

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arif Ülkü Yener, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, diyabetin en çok körlüğe neden olan hastalıklardan biri olduğunu belirterek, bu hastaların düzenli göz kontrollerine gitmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan araştırmalara göre dünyada 240 milyon diyabet hastası bulunduğunu ifade eden Yener, bu sayının 2030'da 440 milyona ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Yener, "Diyabet en çok körlük yapan nedendir. Bu neden ise diyabete bağlı gelişebilen 'diyabetik retinopati' yani şekerin göz arkasında yaptığı tahribattır. Şekere bağlı damarlarda kan akımı azalır, damar endoteli kalınlaşır, birtakım maddeler ortama salınır ve damarlarda sızıntıya neden olur. Retinada yeni damar oluşumu ortaya çıkabilir, yeni damar oluşumu da en çok körlük yapan nedendir." diye konuştu.

Diyabetin iki tipi olduğunu anlatan Yener, Tip 1 diyabetin genç yaşlarda görülmeye başlandığını belirtti.

Doç. Dr. Yener, "Bu tip diyabette, pankreastaki insülin üreten hücreler yeterince insülin salgılayamaz ve diyabetik retinopati ve görme kaybı daha sık görülür." dedi.

"DİYABETİK RETİNOPATİ GENELDE 20-70 YAŞ ARASI GÖRÜLÜYOR"

Uzun süre diyabet hastası olmanın görme kaybı açısından risk olabildiğine dikkati çeken Yener, şunları kaydetti:

"20 yıl ve daha uzun süredir Tip 1 diyabetli hastaların yüzde 90'ında, Tip 2 diyabetlilerin ise yüzde 60'ında diyabetik retinopati geliştiği tespit edildi. Diyabetik retinopati, genelde 20-70 yaş arası görülüyor. Bu tür hastalarda hemoglobin A1C'ye bakmak gereklidir. Yüksekse düşürülmeli ve şeker kontrolü sağlanmalı. Şeker hastalığının süresine göre diyabetik retinopatiye yakalanma oranı o kadar yüksektir."

Yener, diyabetik retinopatinin hastalığın evresine göre farklı şikayetlere neden olabileceğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Hastalar bazen çift görme şikayetiyle başvurabiliyor. Çift görme durumu, şekerin beyin sinirlerinde yaptığı tahribata bağlı bir tablodur. İnsülin kullanan hastalarda asıl sorun yeni damar oluşumudur. Yeni damar oluşumu genellikle optik sinir başında ortaya çıkmakla birlikte retinanın diğer taraflarında da görülebilir.

Yeni damarlar kırılgandır ve retinayı çekerek retina yırtıklarına, göz içi kanamalarına neden olabilir. Bu sebeple görme kaybı ve azalması olabilir. Lazer tedavisi ve retina cerrahisi yeni damar oluşumlu retinopatinin, göz içi enjeksiyonlar sarı nokta ödeminin tedavisinde kullanılan yöntemlerdir."

Diyabetin, gözde korneayı etkileyerek kalınlaşmaya ve göz kuruluğuna, glokoma, katarakta, optik sinir hasarına neden olabileceği uyarısında bulunan Yener, şeker hastalığı olanlarda retinopati tespit edilmemiş ise yılda 1 kez, retinopati ortaya çıkması durumunda ise hastalığın evresine göre 3-4 ayda bir göz doktoruna muayene olunmasının önem taşıdığını bildirdi.