Asitli içecekler sindirim sorunlarına yol açıyor

Sıcak havalarda terleme ile artan sıvı kaybının mutlaka yerine konulması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketilmesinin vücudun dengesi, organ sağlığı ve sindirim sistemi için hayati rol oynadığını vurguluyor.

Konuyla ilgili Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz açıklamada bulundu.

"Su kaybı vücut için alarm"

Su kaybının vücuda geri alınmaması halinde ciddi hastalıklara yol açabileceğine değinen Diyetisyen Gündüz, "Sıcak havalarda daha çok terleriz ve terledikçe vücudumuzun su ihtiyacı artar. Bu su kayıpları aslında vücudumuz için alarm niteliğindedir. Yeterli miktarda su içilmediğinde baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu gibi problemler yaşanabilir. Eğer sıvı kaybı önlenmezse bu basit semptomlar daha ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilir. Böbrek ve kalp rahatsızlıklarının yanı sıra sindirim problemleri de ortaya çıkabilir"diye konuştu.

"Asitli içecekler çözüm değil"

Toplumda birçok kişinin sıvı ihtiyacını asitli içeceklerle karşılamaya çalıştığını aktaran Gündüz, "Biz beslenme uzmanları bu içecekleri kesinlikle önermiyoruz. Çünkü asitli içecekler mide asiditesini bozarak sindirim sorunlarına yol açar ve suya olan ihtiyacımızı daha da artırır. Ayrıca yüksek kalori ve karbonhidrat içeriği kilo sorunlarına sebep olabilir" şeklinde konuştu.

"Günlük su miktarı artmalı"

Günlük su tüketimi hakkında da bilgi veren Gündüz, "Günde ortalama 2-2,5 litre su içmeliyiz. Özellikle sıcak bölgelerde bu miktar daha da artmalı. Eğer kişiler günlük çok fazla kahve, çay gibi içecek tüketiyorsa aldıkları su miktarını da artırmaları gerekir. Suya limon, elma, tarçın ve nane yaprakları ekleyerek tüketimi daha keyifli hale getirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.