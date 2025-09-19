Çocuklarda en sık görülen 5 hastalık

Yaz tatilinin bitip okulların açılmasıyla birlikte çocuklar sınıflarda ve sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum, özellikle bağışıklık sistemi gelişim aşamasında olan çocuklarda bazı hastalıkların görülme riskini artırıyor.

Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarının sağlık durumunu yakından takip etmesi, hijyen alışkanlıklarını desteklemesi ve aşı takvimini aksatmamasının büyük önem kazandığını belirten Medline Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgül Özbek, en sık karşılaşılan hastalıkları anlattı.

"Üst solunum yolu enfeksiyonları"

Uzm. Dr. Özbek, okul döneminde görülen 5 hastalığı ve alınabilecek önlemleri söyle sıraladı:

Okul çağındaki çocuklarda en yaygın sağlık sorunu üst solunum yolu enfeksiyonları olarak öne çıkar. Soğuk algınlığı, farenjit, sinüzit ve grip bu grupta yer alır. Kalabalık sınıflar, yetersiz havalandırma ve çocukların yakın temas halinde olması bulaşmayı kolaylaştıran etkenlerdir. Belirtiler arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş bulunur. Çocuğun düzenli el yıkaması, yeterli sıvı tüketmesi ve sınıfların sık-sık havalandırılması enfeksiyon riskini azaltır.

Orta kulak iltihabı

Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda sık görülen bir diğer rahatsızlık da orta kulak iltihabıdır. Genellikle görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişir. Kulak ağrısı, ateş, işitmede azalma ve huzursuzluk belirtiler arasındadır. Tedavi edilmediğinde işitme sorunlarına bile yol açabilir. Ebeveynlerin çocuklarının şikâyetlerini dikkate alması ve gerekirse bir doktora başvurması önemlidir.

İshal ve mide-bağırsak enfeksiyonları

Okul kantinlerinde ve evden getirilen yiyeceklerin uygun şartlarda saklanmaması ya da hijyen eksikliği durumunda mide-bağırsak enfeksiyonları artış gösterebilir. İshal, karın ağrısı, bulantı ve kusma en fazla görülen belirtiler arasındadır. Çocuğun bol sıvı tüketmesi ve hijyen kurallarına dikkat etmesi oldukça önemlidir. Ellerin yemekten önce ve sonra mutlaka yıkanması ve bu alışkanlığın kazandırılması söz konusu hastalıkların önlenmesinde basit ama etkili bir yöntemdir.

Göz enfeksiyonları (Konjonktivit)

Gözde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve çapaklanma ile kendini gösteren konjonktivit, okul dönemlerinde oldukça hızla yayılabilen bir enfeksiyondur. Ortak kullanılan havlu, kalem, silgi ve oyuncak gibi eşyalar yoluyla kolayca çocuklar arasında bulaşır. En önemli korunma yöntemi, kişisel eşyaların paylaşılmamasıdır. Göz enfeksiyonu olan çocukların sınıfta diğer arkadaşlarına bulaştırmaması için bir süreliğine evde dinlenmesi önerilir.

Astım ve alerjik hastalıklar

Okul döneminde çocuklarda sık karşılaşılan bir diğer sağlık sorunu da astım ve alerjilerdir. Toz, polen, sınıf içi hava kirliliği ya da bazı yiyecekler alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bunun sonucunda ise öksürük, nefes darlığı, hırıltı, ciltte kızarıklık veya kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Astımı olan çocukların ilaçlarını düzenli kullanması, öğretmenlerinin de bu konuda bilgilendirilmesi önemlidir. Ayrıca sınıf ortamının sık havalandırılması ve mümkün olduğunca tozdan uzak tutulması alerji şikayetlerini önemli ölçüde azaltır."