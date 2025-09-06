Kadınların çoğu fark etmiyor: En yaygın kanserlerinden biri

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mine Dağgez, endometrium kanserin en yaygın jinekolojik kanserlerden biri olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Mine Dağgez, rahimin iç zarı olan endometriumun olası bir gebeliğe hazırlık olarak her ay kalınlaşan doku tabakası olduğunu ve bir bebeğin orada büyüyebildiği gibi, kötü huylu kanser hücrelerinin de büyüyebileceğini söyledi.

Ulusal Kanser Enstitüsü'nün verilerine de değinen Doç. Dr. Dağgez, endometrium kanserin her yıl 69 binden fazla kadında teşhis edildiğini aktardı.

Yaş, yaşam tarzı ve aile öyküsü riski artırıyor

Rahim kanserlerinin çoğunun 50 yaşından sonra görüldüğünü aktaran Dağgez, yaş, yaşam tarzı ve aile geçmişinin risk faktörünü oluşturduğunu söyledi.

Pap testlerinin endometrium kanserini teşhis etmede tamamen etkili olmadığını aktaran Doç. Dr. Mine Dağgez, 5 gizli belirtisini de sıraladı;

Olağandışı vajinal kanama:

"Ulusal Kanser Enstitüsü verilerine göre endometrium kanser vakalarının yüzde 90'ında anormal kanama ilk belirti olarak ortaya çıkar. Menopoz sonrası dönemde kanama veya lekelenme asla normal kabul edilmez. Genç kadınlarda ise normalden daha yoğun ve uzun süren adetler, adet dönemleri arasında beklenmedik kanamalar kırmızı alarm olabilir."

Anormal akıntı:

"Vajinanızdan bir miktar akıntı gelmesi normaldir ancak miktarı veya rengi normalden farklı görünüyorsa veya daha önce hiç görmediğiniz lekelenmeler başladıysa, kontrolden geçmenizde fayda var."

Geçmeyen pelvik ağrı:

"Endometrium kanseri herkeste ağrı yapmaz ancak en belirgin özelliği sürekli pelvik ağrı olmasıdır."

Tuvalet alışkanlıklarınızdaki değişiklikler:

"İleri evre endometrium kanser, mesane ve bağırsaklara yayıldığında hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu dönemde; daha sık tuvalete gitme ihtiyacı, idrar yaparken zorlanma veya ağrıya neden olabilir. Ayrıca, kabızlık, ishal ya da dışkılama sırasında zorlanma gibi belirtiler ortaya çıkabilir."

Nedeni bilinmeyen kilo kaybı:

"Bu belirti var ise; vücudun uzun süredir bir sorunla mücadele ettiğini ortaya koyar. Yapılan bir araştırmada, istemsiz kilo kaybının ileri yıllarda kanser teşhisi riskinin çok daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu."