Demir eksikliği enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor

Dünyada en sık rastlanan kansızlık türü olan demir eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını ve enfeksiyonlara yatkınlığı artırdığını belirten Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, "Demir eksikliği anemisi, enfeksiyonlara yatkınlığı artırmakta ve enfeksiyonların ardından iyileşme sürecini uzatmaktadır. Kansızlık şikâyetleri olan hastalarımızın tedavi süreçleri için hekimleri ile görüşmeleri önemlidir" dedi.

Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, kansızlık hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Balçık, "Kansızlık (anemi), kandaki hemoglobin değerinin yaşa ve cinsiyete göre belirlenmiş normal aralıkların altında olması olarak tanımlanıyor. En yaygın kansızlık türü ise demir eksikliği anemisidir" diye konuştu.

"Demir eksikliği anemisi görülebilir"

Demir eksikliği anemisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, demir eksikliğinin kadınların yüzde 35'inde, erkeklerin ise yüzde 20'sinde görülen önemli bir sağlık problemi olduğunu ifade etti. Gebe kadınlarda demir eksikliği oranının yüzde 50'ye kadar çıktığını belirten Doç. Dr. Balçık, "Demir, B12 ve folik asit gibi vitamin ve minerallerdeki eksiklikler, talasemi (Akdeniz anemisi), kanser, romatizma ve böbrek hastalıkları gibi rahatsızlıklarla da ilişkilidir. Demir eksikliği anemisinde halsizlik, yorgunluk, aşırı uyku isteği, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, öğrenme güçlüğü, unutkanlık, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikâyetler gözlemlenmektedir" şeklinde konuştu.

"Bağışıklık sistemini olumsuz etkiler"

Demir eksikliği anemisinin bağışıklık sistemini zayıflattığını vurgulayan Doç. Dr. Balçık, "Demir eksikliği anemisi, enfeksiyonlara yatkınlığı artırmakta ve enfeksiyonların ardından iyileşme sürecini uzatmaktadır. Kansızlık şikâyetleri olan hastalarımızın tedavi süreçleri için hekimleri ile görüşmeleri önemlidir" dedi.

"Et tüketimi önerilir"

Sağlıklı beslenme konusunda da önerilerde bulunan Doç. Dr. Balçık, "Et ve et ürünleri demir açısından zengin gıdalardır. Hayvansal gıdalardan alınan demirin mideden emilimi daha kolaydır ve kan değerini yükseltmede etkilidir. Kuru baklagiller, ıspanak ve üzüm gibi bitkisel kaynaklı gıdalar da demir içermekte, ancak hayvansal gıdalara göre emilimleri daha düşüktür. Vejetaryen beslenenler ve et tüketimi az olan kişilerde demir eksikliği daha sık görülmektedir. Ancak, demir eksikliği tedavisi gören hastalar, özellikle yüksek kan yağları (kolesterol ve trigliserid) olanlar ve kalp-damar hastalığı bulunanlar, et tüketimini hekimlerinin önerdiği diyet çerçevesinde yapmalıdır" şeklinde konuştu.