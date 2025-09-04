Uzmanlardan uyarı: "Okul kaygısını hafife almayın"

Türkiye'de 19 milyondan fazla öğrenciyi ve milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan öğrenciler için okula dönüş, bazı zorlukları beraberinde getirebiliyor.

Bu dönemde hem okula yeni başlayan hem de ara sınıflardaki öğrencilerde sıkça görülen mide ve baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, aslında birer kaygı belirtisi olabilir. Ağlama krizleri, öfke nöbetleri ve okula gitmeyi reddetme gibi davranışlar da bu duruma eşlik edebilir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Müdürü Aslı Orman, "Okula yeni başlayan çocuk, çoğu zaman kaygı, belirsizlik ve güvensizlik duyguları yaşar. Bu sinyalleri doğru okumak, sürecin sağlıklı yönetilmesi için hayati önem taşır" dedi.

"Geçiştirmeyin, anlayın"

Öğretmen ve velilere önerilerde bulunan Aslı Orman, okula yeni başlayan ve okula gitmek istemeyen çocuğa, "bir şey yok" diyerek geçiştirmek yerine, duygularını kabul etmenin çok önemli olduğunu söyledi. Çocuğun anlaşıldığını hissettiğinde kaygısını zamanla azaltacağını belirten Orman şunları söyledi:

"Ailelerin baskı yapması, zorlaması ya da tehdit etmesi kaygıyı artırırken, sabırlı ve güven verici yaklaşım uyumu kolaylaştırır. İlk günlerde çocuğun yanında kısa süre bulunmak güven verebilir, ancak sınıfta uzun süre kalmak ya da her teneffüste görüşmek bağımsızlaşmayı engeller. Ayrılık anında kısa, net ve güven veren bir vedalaşma tercih edilmelidir. Çocuğa 'okulda güvendesin ve ben seni almaya geleceğim' mesajını vermek güven duygusunu pekiştirir. Buna karşılık gizlice ayrılmak, çocuğun ebeveynine olan güvenini zedeleyerek uyum sürecini zorlaştırabilir."

"Ara sınıflar için uyum süreci önemli"

Sadece okula yeni başlayanların değil, ara sınıflardaki öğrencilerin de uzun tatil sonrası okula adaptasyonda zorlanabileceğine dikkat çeken PDR Uzmanı Aslı Orman, özellikle yaz boyunca bozulan uyku düzeni ve artan ekran sürelerinin bu süreci olumsuz etkilediğini belirterek ara sınıflardaki çocuklar için de şu önerilerde bulundu:

"Rutin oluşturun: Okul başlamadan birkaç gün önce uyku saatlerini kademeli olarak erkene çekmek ve ekran süresini azaltmak, uyum sürecini kolaylaştırır.

Empatik olun: 'Büyüdün artık, zorlanmaman lazım' gibi önemsizleştirici cümleler yerine, 'Zorlanman çok normal, ben yanındayım' gibi destekleyici ifadeler kullanın.

Oyun vakti oluşturun: Okuldan sonra serbest zaman ve oyun için fırsat tanımak, çocukların hem enerjilerini dengelemesine hem de motivasyonlarını artırmasına yardımcı olur."

Aslı Orman, tüm bu süreçte aile ve okul iş birliğinin önemine dikkat çekerek, çocukların yeni eğitim yılına hem bedensel hem de duygusal olarak daha sağlıklı bir başlangıç yapabileceğini ifade etti.