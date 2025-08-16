İncirde hasat başladı: Kerevetlerde kurutuluyor

İncir üretiminde yüzde 22 ile Aydın'dan sonra ikinci sırada yer alan İzmir'de 117 bin 415 dekar alanda 82 bin 781 ton yaş incir üretimi gerçekleştiriliyor. En fazla üretim Tire, Beydağ, Kiraz, Ödemiş ilçelerinde yapılıyor.

Kentin incir üretiminin yüzde 60'ının karşılandığı Tire ilçesinde hasat başladı. Hasat edilen incirlerin büyük bölümü kurutuluyor. Kuru incirin en fazla ihraç edildiği Avrupa Birliği ülkelerinden aflatoksin ve okratoksin nedeniyle geri çevrilmemesi için üreticilere kerevetler dağıtılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, kuru incir ile ilgili Avrupa Birliği'nden alınan hızlı alarm bildirimlerinin önlenmesi ve azaltılması, iç tüketim ve ihracata yönelik daha kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretilmesi, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla, 'Kuru İncirde aflatoksin ve okratoksin Kontaminasyonu Önlenmesine Yönelik Kerevet Dağıtımı' projesi kapsamında 5 ilçede toplam 373 üreticiye 7 bin 500 adet kerevet teslim edildi.

'DAHA AZ SUYLA ÜRETİLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'in Türkiye'deki en önemli incir üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirtip, "Aydın'dan sonra İzmir ikinci sırada. Ülke üretiminin yaklaşık yüzde 22'si, İzmir'de 386 bin dekarlık alanda üretiliyor. Özellikle Tire, Beydağ, Kiraz, Ödemiş en fazla üretimin yapıldığı ilçelerimiz" dedi. Bu yıl incir rekoltesinde sorun olmayacağını öngördüklerini aktaran Şahin, "Son yılların en kurak yılını yaşıyoruz. Yağışın azlığı da incirdeki verim, irilik ve kalitede az da olsa bir düşüşe sebep olabilir. Uzun zamandır İzmir neredeyse hiç yağış almadı. Suyun az olduğu alanlarda, iklimin müsait olduğu yerlerde Türkiye'nin de ihracattaki en önemli kalemlerinden biri olan incirin daha az suyla üretilmesi için üreticiler de ellerinden gelen gayreti gösteriyor" diye konuştu.

'HASAT ETTİĞİ ÜRÜNLERİ KEREVETLERDE KURUTACAKLAR'

İncirin kuru meyvedeki en önemli ihracat ürünlerinden biri olduğunu belirten Şahin, "İncirin hem yetiştiği ortam ya da kurutma yöntemlerinden kaynaklı aflatoksin ve okratoksin problemleri olabiliyor. Dolayısıyla bunlar üreticilerimizin hem gelirini düşürüyor hem de yurt dışına giden ürünlerimizin geri gelmesine neden oluyor. Burada doğru bir kurutma yönteminin uygulanamaması, incirin kerevet yerine yerde kurutulması aflatoksin ve okratoksin oluşumunun nedenlerinden biri. Bununla ilgili bakanlığımızla yaptığımız 'Kuru İncirde aflatoksin ve okratoksin Kontaminasyonu Önlenmesine Yönelik Kerevet Dağıtımı' projesinde yüzde 25'i bakanlığımız tarafından, yüzde 25'i Ege İhracatçılar Birliği ve yüzde 50'si de üreticimiz tarafından karşılanan plastik kurutma kerevetlerini temin ettik. Bundan sonra üreticilerimiz, hasat ettiği ürünleri kerevetlerde kurutacaklar. Dolayısıyla yurt dışına giden ürünümüzün de daha sağlam ve geri gelmesinin de önüne geçmiş olacaklar" dedi.

'5 İLÇEDE 373 ÜRETİCİYE 7 BİN 500 ADET KEREVET DAĞITTIK'

Şahin, şöyle devam etti: "Kerevet dağıtımını özellikle yoğun incir üretimi olan ilçelerde Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır ve Ödemiş ilçelerimizdeki üreticilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir önceki yıla göre biraz daha fazla dağıtıyoruz. Bölgemizdeki 5 ilçemizde 373 üreticimize 7 bin 500 adet kereveti bu sene tedarikini yaptık. Bundan sonraki süreçte de bölgedeki üreticilerimiz kerevetle üretmiş oldukları kuru incirlerdeki artıları gördüklerinde kendileri de bu konuda gerekli yatırımları yapacaklar."

'KEREVET AFLATOKSİN VE OKRATOKSİN OLUŞUMUNU ENGELLİYOR'

Tire ilçesi Akmescit Mahallesi Muhtarı Adem Erdoğan (44), daha önce de kerevet dağıtıldığını hatırlatıp, "Bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve üreticilerin desteğiyle alım genişletildi. İncir, ülkemize katma değeri olan bir ürün. Son yıllarda Avrupa'ya gönderilen 100 incirden 30'u kontrol ediliyor. Kerevet incirin toprakla temasını kestiği için aflatoksin ve okratoksinin oluşumunu engelliyor" dedi.