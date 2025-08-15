Uzmanı uyardı: "Yaz aylarında su tüketimi hayati önem taşıyor"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Yakup Boyraz, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte su tüketiminin hayati önem taşıdığını belirtti.

Günlük sıvı ihtiyacının kişiye göre değiştiğini vurgulayan Dr. Boyraz, özellikle gebeler, emziren anneler ve ağır işlerde çalışanların su tüketimine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Dr. Boyraz, "Sıvı ihtiyacı; fiziksel aktivite düzeyi, hava sıcaklığı ve beslenme şekline göre değişiklik gösterir. Normal şartlarda vücudun toksinleri atabilmesi için günde 8-9 bardak su içilmelidir. Yaz aylarında ise erkekler için bu miktar 2,5-3 litre, kadınlar için 2-2,5 litre, gebeler için en az 3 litre, emziren anneler için ise 3,5-4 litre olmalıdır. Ağır işlerde çalışanlar ve sporcularda bu ihtiyaç 5-8 litreye, bazı durumlarda ise 10 litreye kadar çıkabilir" dedi.

Böbrek yetmezliği veya kalp yetmezliği nedeniyle sıvı kısıtlaması gereken hastaların, mutlaka doktorlarının önerilerine uyması gerektiğini belirten Boyraz, "Sıvı ihtiyacının karşılanmasında en iyi içecek sudur. Su içmekte zorlananlar, suyu nane, limon veya çubuk tarçınla aromalandırabilir. Soda, süt, ayran ve limonata da sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Ancak çay, kahve gibi kafeinli içecekler, şekerli ve gazlı içecekler ile alkolden uzak durulmalıdır" diye konuştu.

Dr. Boyraz, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden de kaçınılması gerektiğini belirterek, "Güneşin en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamalı. Klimalı ortamlarda uzun süre kalınmamalı ve su, ılık şekilde tüketilmelidir" şeklinde konuştu.