Sülük tedavisinin sağlık üzerindeki etkileri

Yüzyıllardır kullanılan bu yöntem, özellikle dolaşım bozuklukları, varis, migren ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklarda destekleyici tedavi olarak ön plana çıkıyor.

Sülük tedavisinin hangi durumlarda fayda sağladığı ve modern tıptaki yeri merak ediliyor.

Sülüklerin salgıladığı enzimler sayesinde kan dolaşımı hızlanırken, iltihaplanmanın azaltılmasına da yardımcı oluyor.

Ancak bu tedavi yönteminin mutlaka steril koşullarda ve uzman kişiler tarafından uygulanması gerekiyor. Aksi takdirde enfeksiyon riski gibi ciddi sağlık sorunları yaşanabilir.