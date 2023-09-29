Sarımsak ve sütün inanılmaz faydaları! Bu ikisini birlikte tüketirseniz...
Sağlıklı beslenme, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini alarak genel sağlığımızı desteklemenin önemli bir yoludur. Bugün, sofralarımıza lezzet katan ve sağlık açısından iki önemli gıda maddesi olan sarımsak ve sütün bir araya gelerek muhteşem bir etki yarattığını biliyor muydunuz? İşte, hastalıklara karşı koruyan tarif...
Bu tarifi uygulayan doktor yüzü görmüyor! İlaç içmenize gerek kalmayacak! Mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biri olan sarımsak ve sütün birlikte de tüketilebildiğini biliyor muydunuz? İşte, kimsenin tahmin bile edemeyeceği o gerçek...
SARIMSAK SÜTÜ NASIL HAZIRLANIR?
Faydaları saymakla bitmeyen sarımsak sütünü evde kendiniz hazırlayarak gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.
-10 diş sarımsağı tahtanın üzerine soyun ve iri iri doğrayın.
-Bir tencereye 2 bardak sütü, 1 bardak suyu ve sarımsakları ekleyin. Orta ateşte kaynatın.
-Kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın ve süzün.
-Bardaklara koyarak sütün ılımasını sağlayın.
-Daha sonra bardakların içerisine bir miktar bal ilave ederek içebilirsiniz.
SARIMSAK SÜTÜNÜN FAYDALARI NELER?
Kalp ve damar hastalıkları için oldukça etkili bir karışım olan sarımsak sütü, kötü kolesterolü düşürür ve damarlarda pıhtı oluşumunu engeller. Karışım, az yağlı sütle hazırlanırsa çok daha etkili olur.
Sizi grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı korur. Hasta olduğunuzda ise günde 2 veya 3 kere bu karışımı içebilirsiniz.
Uykusuzluk problemi yaşıyorsanız gece yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içmek, çok daha rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olur.
Sarımsak sütü, cilt bakımı için de oldukça etkili bir gıda. Bu karışımı düzenli olarak içmek, cildinizi güzelleştirdiği gibi sivilce ve cilt lekelerini de yok eder.
İçerdiği mineraller sayesinde saç köklerini ve uçlarını besler. Bu sayede saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.
Sarımsak sütü, öksürük ve astım gibi rahatsızlıkların tedavi sürecine katkı sağlar. Astım hastalarının bu karışımdan günde bir bardak içmesi önerilir.
Karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Böylece karaciğerde oluşabilecek yağlanma ve rahatsızlıklara karşı sizi korur.
Sarımsak sütü, vücuttaki kas ve eklem ağrılarını azaltır. Kireçlenme sonucu meydana gelen ağrıların tedavi sürecine de destek olur.
Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olarak fazla kilolarınızdan kurtulmanıza imkan tanır. Bu yüzden kilo vermek isteyenler tarafından çokça tercih edilir.
Bağırsaktaki parazitlerin temizlenmesinde etkili bir rol oynar.
Sarımsak sütü, anne sütünü arttırıcı özelliği ile bebeğine yenice kavuşan kadınlar tarafından sıklıkla kullanılır.
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