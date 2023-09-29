Sarımsak ve sütün inanılmaz faydaları! Bu ikisini birlikte tüketirseniz...

SARIMSAK SÜTÜNÜN FAYDALARI NELER?

Kalp ve damar hastalıkları için oldukça etkili bir karışım olan sarımsak sütü, kötü kolesterolü düşürür ve damarlarda pıhtı oluşumunu engeller. Karışım, az yağlı sütle hazırlanırsa çok daha etkili olur.

Sizi grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı korur. Hasta olduğunuzda ise günde 2 veya 3 kere bu karışımı içebilirsiniz.

Uykusuzluk problemi yaşıyorsanız gece yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içmek, çok daha rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olur.

Sarımsak sütü, cilt bakımı için de oldukça etkili bir gıda. Bu karışımı düzenli olarak içmek, cildinizi güzelleştirdiği gibi sivilce ve cilt lekelerini de yok eder.