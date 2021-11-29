BioNTech'ten Omicron açıklaması: Üzerinde çalışıyoruz
Dünya son birkaç gündür yeni bir varyant tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'endişe verici' olarak ilan ettiği varyant, ülkelerin de bir takım önlemler almasına sebep oldu. Öte yandan BioNTech, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı inceleme sürecinin devam ettiğini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını duyurdu.
BioNTech'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantını incelemek için laboratuvar testlerini sürdürdürdüklerini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını bildirdi.
Şirket, 26 Ekim'deki açıklamasında, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti.
Bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilen açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatılmıştı.
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