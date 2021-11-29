BioNTech’ten Omicron açıklaması: Üzerinde çalışıyoruz

Şirket, 26 Ekim'deki açıklamasında, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti.