Evde turşu yapanlar dikkat! Uzmanlardan flaş uyarı geldi: Hemen alın
Özellikle pandemi döneminde hayli ilgi gören turşu, yeni sezonuna da yoğun talep altında başladı. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan turşu hakkında uzmanlardan flaş uyarı geldi. Lezzetli olduğu kadar bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlamasıyla da öne çıkan besinlerden turşuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.
Kış aylarının gelmesi ile beraber gribal enfeksiyona karşı koruyucu olduğu bilinen turşunun tüketimi iki katına kadar çıktı. Evde turşu yapanlara uzamnlardan flaş uyarı geldi.
Lezzetli olduğu kadar bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlamasıyla da öne çıkan besinlerden turşuya sofralarda yer vermek gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş "Turşu yararlı bakterilerden oldukça zengin bir besindir ve başta bağırsak sağlığı olmak üzere bağışıklığın güçlenmesinde, metabolizmanın hızlandırılmasında ve kan şekerinin dengelenmesinde sağlığa olumlu katkıları bulunur. Yapılan son bilimsel çalışmalar ise turşunun kanserden koruyucu etkilerinin de olabileceği yönündedir. Ancak bu kadar çok faydası bulunan bir besinin kurulması, saklanması veya tüketilmesi sırasında yapılabilecek birtakım hatalar yararlı bakterilerin yerine zararlı bakterilerin sayısını arttırarak sağlığı olumsuz etkileyebilmektedir" dedi.
DİKKAT! BESİN ZEHİRLENMELERİNE YOL AÇABİLİR
Turşusunu kuracağınız meyve ve sebzelerin taze, zedelenmemiş ve kaliteli olmasına özen gösterin. Eğer çürümeye veya bozulmaya başlamış bir meyve veya sebzeyi turşu kurmak için kullanırsanız turşu oluşum mekanizmasında gerekli olan yararlı bakterilerin oluşmasını/ çalışmasını engelleyebilir ve zararlı bakterilerin artmasına neden olarak besin zehirlenmelerine yol açabilirsiniz.
CAM KAPLARI KULLANMAYI TERCİH EDİN
Turşunuzu kuracağınız kabın cam olmasına dikkat edin. Çünkü sağlığa uygun olmayan plastik kapların yapımında kullanılan kanserojen maddeler turşunun içerisine geçebilir ve bu durum sağlık için oldukça büyük bir risk yaratır. Sağlık için riskinin yanı sıra küresel ısınmayı arttırmamak için de plastik kullanımını en aza indirmemiz gerektiğinden turşu kurmak için en iyi tercihin cam kaplar olduğunu unutmamak gerekir.
TEMİZLİK ÇOK ÖNEMLİ
Turşu kurarken kullanacağınız besinlerin öncesinde çok iyi temizlenmiş olması gerekmektedir. Aynı şekilde kullanacağınız kap, kaşık, kepçe vb. malzemelerin de iyi temizlenmesi gerekmektedir ancak bu malzemelerde temizlik malzemesi kalıntısı da kalmamasına dikkat edilmelidir. Kalıntı temizlik malzemeleri sağlık için risk oluşturmakla beraber mayalanmanın oluşmasını da engeller.
ÇESME SUYU KULLANMAYIN
Besinlerinizi koyacağınız tuzlu salamura suyun temiz olması oldukça önemlidir. Bu nedenle güvenli olmayan kaynaklardan alınmış veya çok beklemiş suların içerisinde zararlı bakterilerin olduğu unutulmamalı ve turşu için asla kullanılmamalıdır. Temiz olmayan su ile hazırladığınız turşunun içerisinde zararlı bakteriler çok fazla üreyeceğinden besin zehirlenmelerine yol açabilir.
TUZ ORANINA DİKKAT!
Turşu için tuz olmazsa olmazdır. Turşunun oluşum mekanizmasındaki yararlı bakterilerin üremesi ve zararlı bakterilerin oluşumunun engellenmesi için yeterli miktarda tuz varlığı çok önemlidir. Turşunun tuzu az konulduğunda yumuşama ve suda bulanıklaşma görülürken; tuzu fazla konulduğunda ise olgunlaşma süresi uzadığı gibi tadı da fazla tuzlu olacaktır. Bu nedenle hazırlanacak salamura suyunun 1 litre suya 80 gram tuz eklenerek (yüzde 8'lik tuzlu su) hazırlanması oldukça önemlidir.
TURŞU YAPARKEN HANGİ TUZ TERCİH EDİLMELİ?
Eğer turşunuzun yumuşamasını istemiyorsanız tuz tercihinizi kaya tuzundan yana kullanın. Sofra tuzuyla yapılan turşular kaya tuzuyla yapılan turşulara göre çok daha kısa sürede yumuşamaktadır. Kaya tuzu kullandığınızda da yüzde 8'lik (1 litre suya 80 gram kaya tuzu) tuzlu su hazırlamanız yeterli olacaktır.
SİRKE VE LİMON TUZU KULLANIN
Eğer turşunuzu taze fasulye gibi asitliği az olan bir sebze veya meyveyle kuracaksanız turşu oluşumunu sağlayabilmek için daha fazla tuz koymanız gerekir. Ancak tuzu ne kadar arttırırsanız sağlık açısından o kadar risk oluşturacağından tuz yerine limon tuzu kullanarak aynı mekanizmanın gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Turşu oluşumunda zararlı bakterilerin kontrolsüz üremesini engelleyen sirkeden de turşu yapımı sırasında destek alabilirsiniz.
TURŞU NASIL BEKLETİLMELİ?
Turşunuzu kurdunuz, sıra geldi bekletmeye. Turşunuzun karanlıkta ve 18-20 derecede beklemesi gerekmektedir. Eğer 20 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta bekletilirse zararlı bakterilerin hızla artması söz konusuyken 18 dereceden daha düşük bir sıcaklıkta bekletilmesi ideal bir turşu oluşumunu engeller. En ideal bekletme süresi ise genellikle 4-6 haftadır.
BEYAZ TABAKAYI TAKİP EDİN
Sebze veya meyveleriniz mayalanmaya başladıktan sonra en üst kısımda oluşan beyaz tabakanın takip edilmesi ve görüldüğü anda hemen alınması gerekir. Bu tabaka hemen alınmazsa küf oluşmasına ve dolayısıyla turşunun bozulmasına neden olur. Eğer uygun oranda tuz eklenmediyse ve/veya uygun sıcaklıkta bekletilmediyse beyaz tabaka görülme olasılığı daha yüksektir.
TÜKETİRKEN DİKKAT!
Turşunun sağlığa yararları oldukça fazladır ancak tuzlu bir besin olduğu ve sodyum içeriğinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Örneğin beyaz lahananın 100 gramında 12 mg sodyum bulunurken 100 gram lahana turşusunda yaklaşık 300 mg sodyum bulunmaktadır. Bu nedenle eğer hipertansiyon hastasıysanız, herhangi bir kalp-damar hastalığınız varsa, kronik böbrek yetmezliği hastasıysanız, sık sık ödem problemleri yaşıyorsanız veya mide problemleriniz varsa turşunun sık tüketilmesi size yarar sağlamadığı gibi zarar verecektir.
TURŞU SUYUNUN ÇOK ŞAŞIRACAĞINIZ FAYDALARI
Sivrisinek ısırıklarına iyi gelir
Sivrisinek ısırıklarının kaşıntısı her zaman dayanılmaz olmuştur. Sizde aynı fikirdeyseniz bir miktar turşu suyunu pamuğa batırın. Daha sonra kaşınan bölgeye belli aralıklarla bandırarak uygulayın.
Bir süre sonra kaşıntı ve kızarıklığın azaldığını fark edeceksiniz.
KAS TUTULMALARINA İYİ GELİR
Turşu suyunda bol miktarda sodyum ve potasyum bulunur. Yapılan araştırmalara göre spordan bir saat önce içilen turşu suyu kas ve kramp sorunlarını büyük ölçüde azaltıyor.
BAKIR EŞYALARI PARLATMAYA YARDIMCI OLUR
Herkesin evinde muhakkak bir tane de olsa bakır eşya bulunur. Bakır eşyalar genellikle çok çabuk kararma yapar. Bu durumun önüne geçebilmek için bakır eşyalarınızı turşu suyuyla silebilirsiniz. Kullanmadığınız bir havluya az miktarda turşu suyu dökün ve bakır eşyanızı havluyla silin.Kısa zamanda parladığını göreceksiniz.
MİDE EKŞİMESİNE İYİ GELİR
Mide ekşime problemini sık sık yaşıyorsanız bir miktar turşu suyu ile balı karıştırın. Mide ekşimesinden eser kalmayacak.
YABANİ OTLARI ÖLDÜRÜR
Turşu suyu, yabani otları öldürmekte bir numaradır. İstenmeyen otların üzerine turşu suyu dökün. Bir süre sonra kaybolduklarını ve bir daha çıkmayacaklarını görürsünüz.
GÜNEŞ YANIKLARINI GEÇİRİR
Turşu suyunun tuzlu olması sizi kesinlikle yanıltmasın. Turşu suyundaki mineraller güneş yanıklarına iyi gelerek yanma hissinizi kısa sürede azaltacaktır. Yanık olan bölgeye bir miktar turşu suyu sürün ve sonucu kendi gözlerinizle görün.
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