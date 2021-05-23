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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. , yapısında lektin maddesi bulunan gıdaların Kovid-19'a karşı koruyucu etkisine dikkat çekti. Peki lektin maddesi içeren gıdalar hangileri? İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Saraçoğlu'nun lektinin Kovid-19'a karşı koruyucu etkisini konu alan makalesi "Journal of Pharmaceutical Research International" adlı uluslararası bilimsel dergide yayımlandı.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Saraçoğlu, makalesinin 8 Mayıs'ta yayımlandığını belirterek "Kimyasal olarak baktığınızda lektin şekeri kendine çekiyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Koronavirüsün de spike'ları (dikensi çıkıntı) var biliyorsunuz, hücrelere onunla giriş yapabiliyor ve bu spikelar protein yapılı, aminoasit ve şekerden oluşuyor. Lektin içeren bir yiyecek yediğinizde, işte bu şekeri kendisine bağlıyor, yani spikeları hareketsiz hale getiriyor, kilitliyor. Lektinin en büyük özelliği bu" bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT
Salgın döneminde özellikle lektin içeren gıdaların tüketilmesini öneren Saraçoğlu, "Lektin tahıl ve bakliyat grubunda var. Mercimekte, nohutta, pirinçte, buğdayda, arpada, yulafta, ayrıca patlıcanda bol lektin var, onları tüketin.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Bir de lütfen tatlı tüketimine sınırlama getirin. Yani ne kadar çok tatlı tüketirseniz, koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi o kadar çok zayıflatıyorsunuz. Çünkü şekeri seviyor" diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

PIHTILAŞMAYA LAVANTA ÇAYI
Son araştırmalarda koronavirüsün kanın pıhtılaşmasına da yol açtığının tespit edildiğinin hatırlatılması üzerine Saraçoğlu, lavanta çayının kan sulandırıcı özelliğine işaret ederek "Bunun klinik deneyi de yapıldı.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Lavanta çayı için" önerisini dile getirdi. Saraçoğlu, Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin kadavraları üzerinde yapılan çalışmaların ardından tedavide kan sulandırıcıların kullanılmaya başlandığını ve bu sayede 14 binden fazla hastanın tedavi edildiğini anlattı.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Virüsün yapısının hâlâ tam olarak bilinmediğine, dolayısıyla aşı ve ilaç çalışmalarında virüsün mutasyon hızından kaynaklanan zorluklar yaşandığına değinen Saraçoğlu, "En kötü tarafı 'bu dertten kurtuldum' dediğiniz anda sizi tekrar yakalayabiliyor ve akciğerde, kalp zarında, beyinde, pankreasta, böbreklerde kalıcı hasar bırakıyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Bir anda Tip2 diyabet hastası olup insülin bağımlısı haline gelebiliyorsunuz. Ayrıca demansı tetikliyor ve unutkanlığa da yol açıyor" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BAŞARISI
Saraçoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) BM'ye sunduğu tıbbi kenevir ile ilgili öneriye Türkiye olarak karşı çıktıklarına ve önerinin reddedilmesini sağladıklarına işaret etti.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Türkiye olarak, olumsuz oy kullanan diğer BM üyesi ülkelere liderlik yaptıklarını belirten Saraçoğlu, "Başlangıçta 53 ülkenin sadece 12'si 'hayır' diyordu.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Daimi Temsilcimiz Sayın Ahmet Muhtar Gün ile birlikte 6 Bakanlık, 12 Genel Müdürlük ve konu uzmanı akademisyenlerimizle 8 aylık çok sıkı çalışmamız neticesinde 'hayır' diyen 12 ülkeyi, 27 ülkeye kadar çıkartabilme şansını elde ettik.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Böylece tıbbi kenevir ile ilgili sunulan 6 maddelik öneriden 5'i 'hayır' oyu aldı. Bu konuda dijital diplomasiyle elde ettiğimiz başarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' ifadesinin uygulamalı örneği olarak ülkemiz adına tarihe başarı imzasıyla geçmiştir" dedi.

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