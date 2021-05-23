Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı: Koronavirüse karşı tam koruma! Hangi gıdalarda lektin var?

Koronavirüsün de spike'ları (dikensi çıkıntı) var biliyorsunuz, hücrelere onunla giriş yapabiliyor ve bu spikelar protein yapılı, aminoasit ve şekerden oluşuyor. Lektin içeren bir yiyecek yediğinizde, işte bu şekeri kendisine bağlıyor, yani spikeları hareketsiz hale getiriyor, kilitliyor. Lektinin en büyük özelliği bu" bilgisini paylaştı.