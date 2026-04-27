T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2025/652 Esas

KARAR NO : 2025/828



Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 109/2 -109/3.f maddeleri uyarınca verilen 2 yıl hapis cezasının NETİCE OLARAK 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Abdulkerim ve Hasna oğlu, 01/10/2003 doğumlu, kayıtlı MUHAMMED EL AHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile bu kararın katılan Ayşenur METE vekili Av. Sultan KAPLAN tarafından istinaf edildiğine dair 09/01/2026 tarihinde mahkememize sunulan bila tarihli dilekçe tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve istinaf başvuru dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmemesi veya katılan vekilinin istinaf başvurusuna cevap dilekçesi sunulmaması halinde,dosyanın mevcut haliyle istinaf incelemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20.04.2026

