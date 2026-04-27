T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/416 Esas

DAVALILAR : MÜYESSER ÇAY vd

Davacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası Çanakkale ili Biga ilçesi Sığırcık köyü 108 ada 12 parsel sayılı taşınmazdan kamulaştırılmasına karar verilen 68,45 m2 müstakil ve daimi nitelikli üst hakkının 440,88 m2 geçici irtifak hakkının 0m2 mülkiyet hakkının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idarenin lehine tapuya tescili talebine ilişkin olmakla;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunamayan muhatap olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/09/2026

Saat: 10:25

"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren de iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda karar verilebileceği sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. " ilanen tebliğ olunur.

