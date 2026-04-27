ORDU 1.AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2022/204

KARAR NO:2025/354

Davacı EROL GEVREK ile Davalı KHATUNA GEVREK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

G.D./HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile,

Ordu İli, Çatalpınar İlçesi, Sayacatürk Mahallesi/Köyü, Cilt No:29, Hane No:122, BSN:70'de nüfusa kayıtlı, 32558184130 T.C. Kimlik numaralı, Hüseyin e Pakize oğlu, 18/05/1975 Fatsa doğumlu EROL GEVREK ile Gürcistan uyruklu, Mışha ve Natele kızı, 27/12/1978 Kutaısı doğumlu, 99500433722 yabancı kimlik numaralı KHATUNA GEVREK'in 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Alınması gereken karar ilam harcı 615,40-TL olup, peşin olarak alınan 80,70-TL'nin mahsubu ile bakiye 534,70-TL'nin davalıdan alınarak HAZİYENE İRAT KAYDINA,

3-Davacı tarafça yapılan harç masrafı 161,40-TL ve yargılama gideri olarak yapılan 3 e-tebligat masrafı 28-TL, Yurt Dışı Tebligat harcı 200-TL ve 2 ilan masrafı 56.352,00-TL olmak üzere toplam 56.741,40-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca 30.000-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, tarafların yokluklarında gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 (İki) Hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı KHATUNA GEVREK yönünden tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

