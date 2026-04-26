T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/143 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi

ADA NO : 163

PARSEL NO : 9

YÜZÖLÇÜMÜ : 79,90 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nazif Kerem GÖZENER

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/143 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.04.2026

