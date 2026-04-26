T.C.

BODRUM

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU





Sayı : 2026/7 Tereke Satış 24.04.2026

Konu : Basit Tasfiye İlânı

TASFİYENİN İFLÂS HÜKÜMLERİ GEREĞİ

BASİT USÛLDE YAPILDIĞINA DAİR İLÂN

MİRAS BIRAKAN:İSMAİL İLHAN - TC No:11654051980 - Süleyman ve Sultan oğlu, Çal-03.02.1964 dğ.lu, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mah. nüfusuna kayıtlı MAHKEMESİ:Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.12.2025 gün, 2025/1 Tereke Esas ve 2025/58 Tereke Kararsayılı kararı.Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usûlde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilân olunur.

