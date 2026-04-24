T.C. SAKARYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının tensip ara kararı uyarınca; Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/10/2015 tarih ve 2015/1381 E. 2015/1232 K. sayılı kararı ile Sakarya ili Adapazarı ilçesi Ozanlar mahallesinde bulunan 5836 ada 13 parsel sırasında kayıtlı taşınmazın hissedarları idaresi için Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığı yasal sürenin dolması sebebiyle ölü Sadık: Süleyman oğlu mirasçılarının gaipliğine ve söz konusu taşınmazların ortaklığın giderilmesi suretiyle satışı neticesinde T. Vakıflar Bankası Yenikent Sakarya Şubesinde TR27 0001 5001 5801 8022 8452 54 nolu vadeli hesaba yatırılan ve 07/04/2026 vade tarihi itibariyle biriken, kayyımca yönetilen 91.494,67 TLnin faizi ile birlikte Hazineye intikaline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla;, mal varlığı 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından yönetilen Ölü Sadık: Süleyman oğlu sağ veya ölü olduğu hakkında bilgi sahibi olanların, onu görenlerin yada ondan haberdar olanların TMK 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2026/376 E sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02455396

