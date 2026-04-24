T.C. ÇİFTELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/210 Esas

DAVALI : SİNAN AVCI (T.C:404*****266

KONU : Mahkememizin 2025/210 E. sayılı davası kapsamında dava dilekçesi, tensip zaptı, ihtarların yapılması ve duruşmaya davet

Evrak Özeti ve Tebliğ Sebepleri:

Müvekkili şirket olan Mapfre Sigorta A.Ş nezdinde sigortalı dava dışı Erguvan 1 Enerji İnşaat Ltd. Şti'ye ait Çifteler / Eskişehir' de bulunan iş yerinde 10.08.2022 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı neticesinde zarara uğrayan sigortalıya müvekkil şirketince ödeme yapıldığını, ödenen tazminatın TTK 1472. Madde ve devamı hükümleri uyarınca rücuen tahsili amacıyla yasal işlemlere geçildiğini taraflarınca uyuşmazlığın sulhen çözülebilmesi amacıyla arabuluculuk başvurusunda bulunulduğunu, ancak anlaşma sağlanamadığı bu nedenlerle davanın kabulü ile; dava dışı sigortalıya ödenen 244.375,00- TL'nin 20.10.2022 tarihinden olmak üzere işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkili şirkete ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine, karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Tensip zaptı, dava nedeniyle yapılan ve yapılacak işlemlerle taraflara uyarıları içermektedir. Davaya devam edilebilmesi için ilanen tebliğ gerekmiştir.

İhtarlar ve Davet: Sayın muhatap;

1-İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.

2-28/07/2020 tarihli 311199 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7251 Sayılı Kanunun 13. Numarası ile değişik 6100 Sayılı HMK'nun 139. Maddesi uyarınca; Sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen, ancak henüz sunulmayan belgelerin mahkemeye sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamanın yapılması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceğ ihtar ve tebliğ olunur.08/04/2026

Duruşma yeri : Çifteler Hükümet Konağı, Çifteler Adliyesi Duruşma Salonu Çifteler/Eskişehir

Duruşma gün ve saati: 09/06/2026 - 09:00

