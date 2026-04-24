T.C. BAKIRKÖY 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan, Durmuş ve Nermin oğlu, 02/06/1977 BAFRA doğumlu, Osman ALTINOK hakkında, Mahkememizin22/01/2026 tarih, 2018/276 Esas, 2026/53 karar sayılı kararı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 15 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.20/04/2026

