T.C. ÜRGÜP (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2025/17 ESAS

HİSSEDAR : DEMET TURHAN -39682933238 - PIET MONDRİAAN STR.161-4 1061 AP Amsterdam 1061 AP HOLLANDA AMSTERDAM /HOLLANDA KRALLIĞI

Satış memurluğumuzca Hissedar Demet Turhan'ın tespit edilen adresine tebligat yapılamadığı, yeni adresinin de yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan hissedara 7201 sayılı T. K.'nun 28. Md. gereği kıymet taktiri bilirkişi raporu özeti ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Satış memurluğumuzca 20.08.2025 tarihinde Fen bilirkişi ve Gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi ile 3 adet taşınmazın kıymet taktirine gidilmiş olup, bilirkişilerin raporunda özetle;

1.Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Aktepe Mahallesi, Yukarıçakıllı Mevkiinde bulunan 682 ada 27 parsel nolu 3.606,00 m² yüzölçümlü ve "Bağ" vasıflı taşınmazın keşif tarihi itibariyle toplam değeri 1.262.100,00 TL ,

2. Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karayazı-1 Mahallesi, Ensetarla Mevkiinde bulunan 224 ada 33 parsel nolu 105,00 m² yüzölçümlü ve "Bahçe" vasıflı taşınmazın keşif tarihi itibariyle toplam değeri 161.000,00 TL ,

3. Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Sivritaş Mahallesi, Sanayi Çarşısı Mevkiinde bulunan 59 ada 31 parsel nolu 21,49 m² yüzölçümlü ve "Kargir Dükkan" vasıflı taşınmazın keşif tarihi itibariyle toplam değeri 1.611.750,00 TL olarak hesap ve takdir edilmiştir.

Kıymet taktiri tebliğinden itibaren 7 günlük süre içinde itiraz hakkınız bulunmaktadır.

İş bu ilan metninin Gazetede ilanı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu hissedar Demet TURHAN'a ilanen tebliğ olunur.14/04/2026

